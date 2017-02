O Vitória e os golos estão desencontrados há 344 minutos, numa seca sem paralelo esta época. Para a combater, Pedro Martins vai poder contar com dois ‘reforços’ de peso na deslocação ao terreno do Belenenses. Hernâni e Marega voltam às opções do treinador depois de terem estado afastados do jogo com o FC Porto, eles que são atualmente os dois melhores goleadores da equipa. Por isto, não será de estranhar que a dupla de extremos regresse diretamente para o onze. Golos precisam-se e Marega (com dez) e Hernâni (com cinco) têm mostrado saber como se faz.

Para uns entrarem, outros terão necessariamente de sair. E se Bernard, devido a castigo, é já uma carta fora do baralho para o jogo no Restelo, o outro sacrificado para a entrada de um dos extremos deverá ser Raphinha. Após um início de época muito prometedor, o jovem brasileiro viu o seu rendimento cair nos últimos tempos e o mais provável é que comece o próximo encontro no banco de suplentes. Quanto a Bernard, não é uma troca direta, uma vez que o ganês atuou nas costas do ponta-de-lança com o FC Porto. O que Pedro Martins deve fazer é desviar Hurtado para zonas mais centrais, entrando Marega para a ala direita do ataque.

Continuar a ler

Ainda em branco desde que chegou ao Berço, Rafael Martins deve manter a confiança do técnico, até porque parece estar cada vez mais adaptado às rotinas da sua nova equipa.

Autor: José Miguel Machado