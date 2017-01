O golo solitário de Hernâni, aos 80 minutos, selou o apuramento para as meias-finais da Taça de Portugal, onde o Chaves é o último obstáculo rumo ao Jamor. E o extremo, no final do encontro, não escondeu a satisfação por mais um feito na carreira.

"Foi um golo muito importante, mas ultrapassámos esta fase por mérito próprio", começou por explicar o atacante emprestado pelo FC Porto, que apontou o seu 5º golo esta temporada. "Foi uma partida muito complicada frente a uma boa equipa. Jogámos contra o vento, o que nos dificultou a tarefa. Tentámos jogar com as linhas baixas, para sairmos em contra-ataque e apanhar o Sp. Covilhã em contrapé. Tivemos felicidade", resumiu.

Nesta caminhada para o Estádio Nacional, o derradeiro obstáculo é o Chaves, que nesta edição da Taça de Portugal eliminou já FC Porto e Sporting. Um adversário de respeito mas que não amedronta o esquerdino, de 25 anos. "Estamos mais perto do sonho. Foi meta por meta. Chegámos aqui fruto de muito trabalho e muita dedicação. Ainda falta bastante para esse jogo, temos um desafio muito importante já no domingo mas sabemos que o encontro com o Chaves será muito difícil, mas vamos manter-nos focados e logo vemos qual a melhor forma de os derrotar."

Autor: Ricardo Chambel