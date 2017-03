Continuar a ler

Noutro âmbito, Raphinha travou-se de razões com um adepto logo após o final da partida. O extremo, que saltou do banco na 2 ª parte, foi à bancada e confrontou o adepto do Vitória, previsivelmente, sobre algumas ‘bocas’ que lhe terá endereçado. Raphinha acabou por ser afastado do local pelos ‘stewards’.Nota final para a ausência de Bernard da ficha de jogo. O ganês, que tem sido chamado com regularidade por Pedro Martins, terá falhado o jogo com o Chaves por mera opção técnica.