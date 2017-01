Aposta de Pedro Martins ao intervalo, Hernâni durou pouco mais de meia hora em campo. O extremo apresentou queixas logo nos primeiros minutos da etapa complementar, mas foi aguentando até não poder mais. Aos 78’ acabou por dar lugar a David Texeira, saindo com queixas no pé direito. Será reavaliado esta tarde, no regresso aos trabalhos, mas é dúvida para o próximo jogo, com o Feirense.

De resto, dizer ainda que Soares acabou por recuperar a tempo de ir a jogo, depois de ter apresentado queixas na zona das costelas no último treino antes do jogo. No entanto, melhorou durante o dia de ontem e o departamento médico deu ordem para Pedro Martins o utilizar de início.