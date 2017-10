Continuar a ler

O lateral esquerdo Vigário também regressa ao lote dos disponíveis, após a lesão sofrida no jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal, em que os vimaranenses derrotaram o Vasco da Gama da Vidigueira.Já o extremo Xande Silva, que não joga pelos minhotos desde a primeira ronda do campeonato, no triunfo sobre o Chaves, (3-2), e o ponta de lança Junior Tallo, que reforçou a equipa após o mercado de transferências e não está inscrito na Liga Europa, são as novidades de um ataque em que Sturgeon, Rincón e Texeira saíram dos eleitos.O guarda-redes Douglas, que se lesionou a 24 de setembro, no triunfo sobre o Marítimo (2-1), e o central Pedro Henrique, que se lesionou quatro dias depois, na derrota por 2-1 frente aos turcos do Konyaspor, para a Liga Europa, continuam indisponíveis.O jogo entre Vitória de Guimarães, 11.º classificado, com 10 pontos, e Portimonense, 15.º, com sete, começa às 21H00 de segunda-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Hélder Malheiro, de Lisboa.: Miguel Silva e Miguel Oliveira.João Aurélio, Victor Garcia, Jubal, Moreno, Marcos Valente, Konan e Vigário.Wakaso, Rafael Miranda, Celis, Francisco Ramos e Hurtado.Xande Silva, Hélder Ferreira, Héldon, Raphinha, Rafael Martins e Junior Tallo.