Facto é que o criativo dos vitorianos não foi utilizado em nenhum dos dois jogos da sua seleção, com a Argentina e a Colômbia, e é uma baixa certa para o jogo deste sábado, frente ao Vasco da Gama da Vidigueira, para a Taça de Portugal.



Paolo Hurtado junta-se a outras duas baixas importantes no Vitória, como são Douglas e Pedro Henrique, estando neste momento em risco de não poder atuar em Marselha, no jogo da Liga Europa marcado para daqui a uma semana. O internacional peruano sofreu uma lesão muscular na coxa direita num dos treinos antes da partida na Argentina, no início da jornada dupla do apuramento sul-americano e que determinou o apuramento dos peruanos para o playoff com a Nova Zelândia.Hurtado entrou de imediato em contacto com os responsáveis pelo departamento clínico dos vimaranenses, registando que se sentia bem e acusava apenas algum desconforto na zona afetada, mas não jogou com a Colômbia e apenas hoje é que saberá em concreto a gravidade da lesão do peruano, depois da necessária reavaliação através dos habituais exames complementares de diagnóstico.

Autor: António Mendes