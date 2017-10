Continuar a ler

Kiko, futebolista, de 20 anos, que jogou 33 minutos na jornada inaugural, frente aos austríacos do Salzburgo (1-1), substituiu Hurtado na lista de 20 jogadores de Pedro Martins, que, relativamente à convocatória da partida anterior do grupo, com o Konyaspor, na Turquia (derrota por 2-1), apresenta mais duas mudanças.Os defesas Victor Garcia e Marcos Valente são opções para o jogo de quinta-feira, no Vélodrome, frente ao quarto classificado da I Liga portuguesa, em detrimento do central Pedro Henrique, que continua indisponível após se ter lesionado ante os turcos, e do ponta de lança Oscar Estupiñán, que falha a deslocação por opção técnica.O guarda-redes Douglas, o lateral-esquerdo Vigário e o extremo Xande Silva são os outros jogadores impossibilitados de dar o contributo, também por lesão.O jogo da terceira jornada do grupo I da Liga Europa entre Vitória de Guimarães, quarto classificado, com um ponto, e os franceses do Marselha, terceiros, com três, começa às 18:00 portuguesas, na quinta-feira, no estádio Vélodrome, com arbitragem de Stefan Johannesson, da Suécia.Miguel Silva e Miguel Oliveira.João Aurélio, Victor Garcia, Jubal, Moreno, Marcos Valente e Konan.Wakaso, Rafael Miranda, Celis, Kiko e Francisco Ramos.Hélder Ferreira, Héldon, Rincón, Sturgeon, Raphinha, Rafael Martins e Texeira.