Paolo Hurtado está a viver em Guimarães uma das melhores épocas da sua carreira. Em 28 jogos realizados, o peruano já apontou oito golos, estando a apenas dois do seu melhor registo em Portugal, ao serviço do P. Ferreira em 2012/13. Por toda a influência que tem na manobra da equipa, não é, portanto, de estranhar que a SAD do Vitória já tenha iniciado contactos com o Reading para garantir a aquisição em definitivo do passe do Hurtado, que está no Berço cedido pelo emblema inglês.

Contratado ao P. Ferreira no verão de 2015, por valores a rondar os dois milhões de euros, o criativo peruano nunca se conseguiu impor no Championship e acabou por ser cedido ao Vitória em janeiro de 2016. De então para cá assumiu-se como uma peça fundamental na equipa e o selecionador peruano, Ricardo Gareca, até esteve em Guimarães para o ver com o Moreirense. E saiu satisfeito, com Hurtado a marcar o golo do triunfo. Ele que é uma espécie de talismã para os minhotos, sempre que marca, a equipa ganha.

Autor: José Miguel Machado