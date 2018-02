O V. Guimarães está interessado em Christian Irobiso, do Farense, na perspetiva da próxima época. O extremo-esquerdo nigeriano, de 24 anos, segundo Record apurou, foi observado ontem no encontro dos algarvios com o Casa Pia, relativo à 19ª jornada da Série E do Campeonato de Portugal (o Farense venceu por 1-0, golo de Tavinho). Irobiso está nos planos dos vimaranenses para reforçar o ataque da equipa a partir da temporada 2018/19. Trata-se de um jogador que está em final de contrato com o Farense e que os responsáveis vitorianos acreditam que tem o perfil certo para desempenhar as funções de Marega, entretanto transferido para o FC Porto.Irobiso é um atacante possante (1,90 metros) e além de jogar sobre a esquerda pode ser utilizado pelo centro. Até ao momento, na presente campanha, no Farense, marcou 8 golos em 21 jogos. Antes de representar o emblema de Faro, em Portugal, Irobiso teve passagens por Cova da Piedade, Paços de Ferreira e União da Madeira.