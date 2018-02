Continuar a ler

Os vimaranenses perderam na última jornada na visita ao Boavista (1-0) e ficaram a sete pontos do quinto lugar, ocupado pelo Rio Ave, mas o central acredita ainda ser possível chegar a essa posição."Queremos ganhar, porque é o melhor para nós. Ser o Braga é importante pela envolvência e pela importância para a cidade e para o clube em si. É importante ganhar cada jogo. Não penso que haja uma pressão maior por ser o Braga", disse, à margem da visita de uma comitiva vitoriana à Escola EB1 do Salgueiral, em Guimarães.Acompanhado do lateral esquerdo Konan e de Neno, relações públicas do clube, o jogador, de 27 anos, realçou, aliás, que "ganhar ao Braga e não ganhar a seguir não serve de nada".Apesar de considerar que "a diferença pontual entre as equipas não espelha a diferença de qualidade entre os plantéis", João Afonso afirmou que o rival dos vitorianos é uma "equipa de qualidade", que "vale pelo todo" e que vai fazer a "gestão do esforço" do jogo de hoje com o Marselha, em França, para a primeira mão, dos 16 avos de final da Liga Europa.Depois de empréstimos ao Estoril Praia, em 2016/17, e ao Córdoba, da 2.ª Liga espanhola, na primeira metade desta época, o defesa tornou-se logo titular após o seu regresso a Guimarães, tendo dito que a experiência na Andaluzia o fez crescer e que o facto de ter sido "bem acolhido" o ajudou a "render" de imediato no Vitória.