"Situações destas são sempre de lamentar, até porque ninguém tem nada a ganhar como intranquilizam ainda mais a equipa", começou por afirmar o ex-jogador, recordando como é que o grupo lidou com o problema há meia dúzia de anos: "Na altura o Rui Vitória teve uma conversa aberta connosco à volta da imagem do Vitória e também das repercussões dessa imagem na nossa carreira. Serviu para nos unirmos e colocarmos uma pedra sobre o assunto."



Diálogo frontal que João Alves diz ter ajudado a contornar o problema, pelo que foi o argumento que o levou a sustentar a ideia de que "a experiência do treinador vai ajudar a fechar o grupo".



"Nada justifica o que sucedeu, mas quem vive a realidade do Vitória, na perspetiva de jogador, aprende cedo que os adeptos são do oito ao oitenta porque tanto te levam ao colo como te dão com um pau quando as coisas não correm bem", comentou João Alves, justificando-se: "Muitas vezes o complicado é lidar com a questão multicultural do balneário, dado que há jogadores de diversas nacionalidades e cada um com uma perspetiva diferente sobre o que aconteceu. É aqui que entra a experiência de Pedro Martins para ajudar à união."



João Alves era um dos jogadores do Vitória que, em agosto de 2011, no primeiro dia de trabalho do técnico Rui Vitória em Guimarães, sentiu na pele os efeitos de uma invasão de adeptos similar àquela que o plantel minhoto sofreu na última quarta-feira e nem hesitou a afirmar que "a chave para aliviar a pressão está no balneário".Experiência na primeira pessoa que o agora empresário têxtil e sócio vitoriano, de 37 anos, partilhou com Record na perspetiva de ajudar a entender como a estrutura vai lidar com os efeitos colaterais desse momento de angústia.

Autor: Pedro Malacó