Domingo, dia 31 de agosto de 2008. O Nacional recebeu a Naval num jogo a contar para a 2ª jornada do campeonato e, aos 87 minutos, Manuel Machado decidiu lançar em campo um jovem de 20 anos, de seu nome João Aurélio. Iniciou-se aí o trajeto do agora jogador do Vitória na 1ª Liga, que hoje vai completar o jogo 200 no principal escalão do futebol português.Uma marca redonda e histórica, que surge diante de um rival que não lhe traz grandes recordações. Ao longo da sua carreira, João Aurélio jogou diante dos encarnados por 13 vezes e só em duas delas não acabou derrotado. Curiosamente, o único triunfo aconteceu na sua primeira partida frente ao Benfica, em maio de 2009. Aí, os insulares receberam e venceram as águias, orientadas na altura por Quique Flores, por 2-1, num duelo em que o lateral ajudou ao entrar em campo a 13 minutos do final.Hoje, a atuar no meio-campo e não na direita da defesa, João Aurélio quererá, certamente, repetir o feito de 2009, naquele que será o seu primeiro jogo frente ao Benfica por um clube que não o Nacional. Numa noite em que completa a marca histórica de 200 jogos no escalão maior, um triunfo diante do líder do campeonato seria, sem qualquer dúvida, a cereja no topo do bolo.