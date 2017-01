De saída para o LA Galaxy, o médio João Pedro utilizou esta terça-feira a sua conta de Facebook para se despedir do V. Guimarães e dos seus adeptos, numa nota na qual direcionou um agradecimento especial à "equipa técnica do mister Pedro Martins", por ter sido "aquela que fez uma aposta sólida" na sua "afirmação no plantel principal e consequentemente na primeira liga e, também, desde sempre teve uma relação transparente e fiel".Recorde-se que, conformeavançou, o V. Guimarães irá encaixar um valor a rondar o milhão de euros, ficando com 30 por cento do passe do jovem médio, na expectativa de que ele se valorize na Major League Soccer (MLS) e ainda possa vir a dar mais lucro ao clube.

Autor: Fábio Lima