João Pedro vai rumar aos Estados Unidos para representar os Los Angeles Galaxy, num negócio que já se encontra fechado e que renderá à SAD do Vitória um valor a rondar o milhão de euros. Apesar da venda, os minhotos vão manter cerca de 30 por cento do passe do jovem médio, na expectativa de que ele se valorize na Major League Soccer (MLS) e ainda possa vir a dar mais lucro ao clube.O jogador viajou com a equipa rumo à Covilhã, onde os minhotos garantiram o bilhete para as meias-finais da Taça de Portugal, mas acabou por ser poupado por Pedro Martins, de forma a evitar que algum azar acontecesse e pudesse vir a abortar a transferência. Desta forma, João Pedro não voltará a vestir a camisola do Vitória e aguarda apenas que o negócio seja oficial para viajar para os Estados Unidos.

Autor: José Miguel Machado