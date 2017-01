O capitão da equipa do V. Guimarães, Josué, mostrou-se resignado com o resultado no final do desafio diante do Benfica, no qual os minhotos perderam por 2-0."Faltou-nos o golo. Penso que dignificámos o futebol e lutámos durante os 90 minutos para conseguir o golo mas não fomos eficazes. Queremos os três pontos em todos os jogos mas hoje o Benfica foi mais eficaz", afirmou o jogador, à Sport TV, onde ainda abordou a partida da próxima terça-feira relativa à Taça CTT: "Cada jogo tem uma história. Quermos chegar à final-four da Taça CTT e vamos tentar ganhar esse jogo".

Autor: João Soares Ribeiro