O central garantiu que os vitorianos vão entrar em campo com um único objetivo em mente: o triunfo.



"As finais ganham-se e nós não vamos para fazer parte, é para tomar conta. Como tem sido a nossa época toda, temos sido muito profissionais e muito sérios em todos os momentos-chave e isso é terminar com chave de ouro. Os adeptos não precisam de nenhum apelo dos jogadores. Estão com a equipa e têm mostrado isso ao longo da época. Tenho a certeza de que vai ser uma festa muito bonita da nossa parte e da deles, e, todos juntos, vamos conseguir o nosso objetivo", concluiu.

Josué afirmou ser "gratificante" o facto de o V. Guimarães estar na final da Taça de Portugal. O defesa disse mesmo ser um sonho de criança, que vai poder cumprir no domingo, diante do Benfica."Acho que todos os jogadores que entram nesta prova têm este sonho. Nós não éramos diferentes. Lutámos em todos os jogos e é muito gratificante estar nesta final. No meu caso era um sonho de criança. Já lá assisti a algumas finais e é com muito orgulho que vou participar nesta final", começou por dizer o jogador, em declarações aos órgãos de comunicação da FPF.

Autor: Luís Miroto Simões