"Estou convencido que este Conselho de Arbitragem está absolutamente empenhado em melhorar a arbitragem, em credibilizá-la, em dar passos que favoreçam o futebol português", disse, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, antes da viagem da comitiva minhota para a Áustria, para o jogo da Liga Europa, com o Salzburgo.O responsável disse ainda estar preocupado com o que se tem se tem "assistido, no passado recente, no futebol português", a seu ver uma "atividade muito importante para o país".Júlio Mendes acrescentou, a propósito da reunião do movimento apelidado 'G15', à qual faltou por "compromissos inadiáveis", que, noutras alturas, o emblema vimaranense já foi crítico na discussão de outras matérias e está disponível para encontrar outro modelo para o futebol, apesar dos problemas para estabelecer consensos."A dificuldade é conseguir que cada um dos representantes das sociedades desportivas concorde com o que é um modelo justo, um modelo equilibrado e transparente. Isto é um sistema democrático e não é preciso dizermos mais para perceberem que vamos estar sempre do lado da solução", descreveu.Sobre a deslocação à Áustria, para a Liga Europa, o dirigente salientou que a equipa portuguesa vai tentar vencer a "final" com o Salzburgo, "uma equipa muito talentosa", para continuar a ter hipótese de seguir para os 16 avos de final.O Vitória de Guimarães tem quatro pontos e ocupa o último lugar no Grupo I, em que o Salzburgo lidera (oito) e o Marselha ocupa o segundo lugar (seis).