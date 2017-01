Júlio Mendes, presidente do V. Guimarães, ficou satisfeito com o resultado da reunião entre clubes e responsáveis da arbitragem. "Serviu para que o Conselho de Arbitragem esclarecesse uma série de dúvidas que os clubes tinham e eu acho que foi capaz de o fazer."O líder vimaranense defendeu ser na comunicação o principal trabalho que há a fazer. "O fundamental aqui - e o que eu disse lá dentro fica lá dentro - é que o Conselho de Arbitragem consiga encontrar um modelo de comunicar aquilo que vai fazendo e explicar como o faz. Os árbitros não são máquinas, também cometem erros, mas as nomeações são feitas."Mendes foi claro: "Se houver a possibilidade de explicar ao adepto, a quem faz opinião, como as coisas são feitas, porque é que as coisas são como são, tudo fica mais facilitado."