"Desde que cheguei ao futebol tudo fiz para restaurar relações institucionais com outros clubes. Fui eu que tomei as iniciativas. Essas atitudes falam por mim, porventura contra a vontade de alguns dos meus pares. Subscrevo as palavras do presidente da FPF, é preciso tomar atitudes sobre o momento do futebol português. O futebol é um espetáculo, mas não pode ser uma guerra. Do meu lado não existe animosidade ou corte de relações com o Sp. Braga. O jogo ocorreu poucos dias depois de um comunicado do Sp. Braga, ao qual nós não respondemos, porque privilegiamos o bom ambiente. Não me parece que estivessem reunidas as condições para ter uma conversa serena com o meu homólogo. Essa conversa há-de acontecer, queira ele também que aconteça, porque estou disponível para isso", afirmou Júlio Mendes, esta sexta-feira, dia em que o V. Guimarães celebra o seu 95.º aniversário.



"É um dia muito importante. O Vitória, com 95 anos, é um clube jovem, que se renova a cada dia que passa. Ao longo da sua história tem vivido momentos de muitas alegrias, outros se calhar menos interessantes. Uma coisa é certa, os vitorianos são de uma fibra que podem garantir ao país que o Vitória vai estar sempre nos palcos ao mais alto nível, vai ser sempre um clube insatisfeito, um clube que a cada dia que passa vai querer melhorar. O sucesso não se consegue subindo pelo elevador, mas sim pelas escadas. As escadas são um percurso longo e para chegar ao sucesso é preciso subir um degrau de cada vez. Os vitorianos têm a maturidade suficiente para perceber que esta é a nossa forma de estar, sempre com muita ambição mas com um sentido de responsabilidade muito grande", disse.



Júlio Mendes desvaloriza a falta de resultados neste início de campeonato, mostrando-se ao lado do treinador Pedro Martins e dos jogadores. "A nossa convicção é que temos um plantel com muita qualidade, porventura dos que têm mais qualidade nos últimos tempos. Temos um grupo de trabalho motivado, que não teve a felicidade de entrar com o pé direito no campeonato. Quem começa mal é mais difícil reverter esse sentido, mas não tenho dúvidas que este grupo nos dá toda a confiança e tem potencial para crescer e ganhar outra dinâmica. Os pontos que deixamos pelo caminho vamos reconquistar mais à frente", referiu.

O presidente do V. Guimarães considera que é hora de se tomar uma atitude, subscrevendo as palavras do presidente da Federação Portuguesa de Futebol , Fernando Gomes, que apela à pacificação do futebol português. Questionado sobre as relações com o Sp. Braga, Júlio Mendes respondeu que, da sua parte, não existe qualquer animosidade, sublinhado: "O futebol é um espetáculo mas não pode ser uma guerra."