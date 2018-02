Continuar a ler

Linha de continuidade



A apresentação também servirá para Júlio Mendes anunciar os nomes que o vão acompanhar na sua lista e onde tudo leva a crer que a aposta será na continuidade. Do outro lado da barricada estará Júlio Vieira de Castro, à frente da lista Novo Vitória.

O presidente Júlio Mendes anuncia hoje a sua recandidatura às eleições agendadas para o dia 24 de março. Decisão sem surpresa, mas que só ontem mereceu o cunho oficial, na certeza de que a vontade de avançar para um terceiro mandato na liderança do Vitória de Guimarães será explicada na conferência de imprensa agendada para o final da manhã (12 horas), no Hotel de Guimarães.Para além do anúncio formal da sua recandidatura, o responsável máximo dos minhotos vai aproveitar o evento para apresentar os alicerces que sustentam não só a vontade de permanecer no cargo, como os objetivos do movimento denominado ‘Contigo Vitória’.