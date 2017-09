Continuar a ler

"Tivemos um empate que deixa tudo em aberto. Partimos com a ambição com que começámos e com a convicção que temos uma equipa claramente a crescer jogo após jogo. Portanto, vamos lá para disputar os pontos que estão em jogo", disse, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, antes da partida da equipa para a Turquia.O presidente vitoriano acrescentou que é "importante amealhar todos os pontos possíveis em todas as partidas", rejeitando que este encontro assuma contornos mais decisivos por anteceder o duplo confronto com o Marselha, de França, que lidera o Grupo I com três pontos, até por considerar a 'poule' equilibrada."Vamos ter pontos muito divididos entre todos, e, nessa perspetiva, todos os jogos vão ser importantes", esclareceu.Apesar de considerar que o Vitória tem um "bom plantel", que não teme "equipa nenhuma", Júlio Mendes admitiu que o emblema luso não é "favorito", nem para o jogo, nem para seguir em frente, sublinhando que os "clubes portugueses cada vez mais têm dificuldades em ser os favoritos".O responsável disse ainda que os vitorianos estão "tranquilos" com a eventual substituição de Douglas, que falhou a viagem devido a lesão, por Miguel Silva na baliza, vincando que o guardião, de 22 anos, é um "jovem" da formação do clube com "muito potencial".O V. Guimarães tornou-se, no jogo frente ao Salzburgo, no primeiro clube luso a alinhar nas provas europeias sem europeus no 'onze', mas o presidente do clube defendeu que o facto foi "uma coincidência de opções técnicas", notando que o clube quase "preencheu" o grupo de jogadores "formados localmente" na lista de inscritos para a Liga Europa.Júlio Mendes recusou ainda comentar o recurso apresentado pelo Marítimo na sequência das expulsões do vitoriano Jubal e do madeirense Zainadine na jornada anterior, por alegada troca de insultos entre os dois centrais, apesar de ter dito compreender a posição do presidente do Marítimo, Carlos Pereira.