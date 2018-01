Júlio Vieira de Castro apresentou candidatura à presidência do V. Guimarães

Júlio Vieira de Castro apresentou esta segunda-feira, em Guimarães, a sua candidatura às eleições para a presidência do Vitória. E ambição não lhe faltou, assumindo a vontade de levar o clube à Liga dos Campeões."Ao fim de três anos do nosso mandato, o Vitória tem de estar apurado para a Champions. É a nossa ambição. O Vitória é o maior clube da região e o quarto lugar tem de ser nosso por natureza. Portanto, temos de atingir os três primeiros lugares para atingirmos a Champions", referiu Júlio Vieira de Castro, que conta com Ziad, ex-craque do clube, para liderar o futebol profissional: "Pode trazer tudo, uma projecção do Vitória a nível mundial através de parceiros, contactos que tem. É um empresário de sucesso, com contactos com clubes e empresas a nível mundial. Ele pode aportar muito ao Vitória, é com isso que contamos. Ele vai connosco. É uma pessoa que nos ajudará na procura de parceiros a nível global como diretor geral da SAD."Sobre a atual gestão, o candidato à liderança do Vitória diz não se identificar com as ideias. "O que nos move é alterar o rumo que o Vitória está a levar. Queremos ultrapassar este desânimo que os sócios estão a passar, tanto no futebol como nas modalidades amadoras, implementar um novo Vitória, uma nova mentalidade, com ambição e garra, e trazer vitórias tanto no futebol como nas modalidades amadoras para o Vitória. Queremos satisfazer os sócios do Vitória na sua ambição", sublinhou Vieira de Castro.

Autor: Bruno Freitas