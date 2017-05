Continuar a ler

Este sábado pode haver campeão em juniores. Sporting e V. Guimarães defrontam-se esta tarde, a partir das 17 horas, e em caso de triunfo, os leões fazem a festa a três jornadas do fim do Campeonato Nacional de Juniores.



A formação orientada por Tiago Fernandes é líder, com 26 pontos, mais seis do que o 2.º classificado, V. Guimarães, e sete do que o Belenenses, na 3.ª posição.



Os juniores do Sporting não se sagram campeões nacionais desde 2011/2012.

94' - Jogada de ataque do V. Guimarães, mas os jogadores leoninos resolvem. Mantém-se o nulo.Livre para o V. Guimarães, mas a defesa do Sporting afasta o perigo.Vão jogar-se mais quatro minutos.Livre favorável ao V. Guimarães em zona frontal para a baliza de Diogo... mas sai por cima.Sporting faz nova alteração: sai Bruno Paz e entra João Oliveira.Daniel Figueira novamente a negar o golo ao Sporting. O guarda-redes do V. Guimarães tem estado em todas.V. Guimarães faz nova alteração: sai Bence Biró e entra Kikas.Sporting tenta de todas as maneiras chegar ao golo, mas os jogadores do V. Guimarães têm tapado todos os caminhos. Mantém-se o nulo.O Sporting também mexe na equipa: Sai Jovane Cabral e entra Jefferson Encada.Substituição no V. Guimarães: sai André Almeida e entra Júlio Sambú.Remate forte de um jogador do V. Guimarães a testar os reflexos de Diogo.Canto para o Sporting já batido e a bola a ir diretamente para as mãos de Daniel Figueira.Canto favorável ao V. Guimarães, mas a defesa dos leões a afastar facilmente o perigo.Substituição no V. Guimarães: sai João Bruno e entra Elias.Livre batido por Conté, mas a defesa vimaranense a desviar para fora.Remate forte de Jovane Cabral à baliza de Daniel Figueira. Ainda se ouviu gritar golo nas bancadas da Academia, mas a bola saiu ligeiramente ao lado. O resultado mantém-se 0-0.Novamente Daniel Figueira. O guarda-redes da formação vimaranense agarra a bola e trava a jogada de ataque dos leões.Defesa do V. Guimarães a cortar a jogada do Sporting, que levava muito perigo à baliza de Daniel Figueira.Novo lance perigoso para a baliza do vimaranenses, com Tiago Djaló muito perto de fazer golo.Defesa de Figueira! Remate de Jovane Cabral muito perigoso, mas o guarda-redes do V. Guimarães atento a negar o primeiro aos leões.Demiral está caído no chão a receber assistência médica.Livre direto favorável ao Sporting, mas a bola a sair ao lado da baliza de Daniel Figueira.Cartãopara- Começa a 2.ª parte da partida.Este sábado, há o clássico de juniores Benfica-FC Portom, e ao intervalo o resultado é favorável aos encarnados, que vencem por 2-1 .Mantém-se o nulo.Miguel Magalhães está caído no chão a ser assistido, após lance com Rafael Leão.Grande jogada de ataque de Bruno Paz, mas a bola a sair ligeiramente ao lado da baliza de Daniel Figueira.Substituição no Sporting: Sai Tiago Djaló e entra Rafael LeãoDefende Figueira! Remate de longe de Bragança, mas o guarda-redes do V. Guimarães a negar novamente o golo aos leões.Livre favorável ao Sporting do lado esquerdo da baliza de Daniel Figueira.No ferro! Daniel Figueira estica-se e ainda consegue desviar o remate de Demiral, com a bola a bater na barra. Grande oportunidade para o Sporting abrir o marcador.Ataque do V. Guimarães perigoso, mas a defesa leonina estava atenta e resolveu a jogada. O resultado mantém-se 0-0.Jogador do V. Guimarães está caído no relvado. Livre favorável à equipa visitante já batido e os leões cedem canto.para, por falta a meio campo.A bola chega ao guarda-redes do Sporting, mas Diogo pontapeia a bola contra um adversário e quase que era traído.V. Guimarães tenta sair a jogar, mas os jogadores do Sporting a pressionar no meio campo não deixam a equipa visitante chegar perto da baliza defendida por Diogo.Daniel Figueira, atento, agarra a bola e pára a jogada de ataque do Sporting.Jogo equilibrado, com o Sporting a conseguir chegar mais vezes com perigo à baliza adversária, no entanto ainda ninguém conseguiu marcar. O resultado mantém-se 0-0.Remate de Jovane Cabral a passar ao lado da baliza do V. Guimarães.Remate de Miguel Reisinho, mas a bola a sair muito longe da baliza de Diogo. Passa o perigo.Canto favorável ao V. Guimarães, mas sem perigo para a baliza do Sporting.Livre marcado pelo Sporting que chega pela primeira vez com perigo à baliza do V. Guimarães, mas Daniel Figueira defende.Diogo, Thierry, Tiago Djaló, Demiral, Conté, Bragança, Jovane Cabral, Bruno Paz, Pedro Marques, Pedro Ferreira e Elves.Suplentes: Filipe Semedo, João Ricciulli, Jefferson Encada, João Oliveira, Gil Santos, Rafael Leão, Douglas Aurélio.Treinador: Tiago FernandesDaniel Figueira, Miguel Magalhães, Marco Fernandes, Romain Correia, Jorge Sampaio, Apolo Silva, Nuno Ribeiro, Miguel Reisinho, Bence Biró, João Bruno e André Almeida.Suplentes: Filipe Dinis, Bruno Rafael, Júlio Sambú, Elias, Kikas, Tomas Handel, Leo