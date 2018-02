Continuar a ler

insta

Mas o capitão de equipa, Pedro Henrique, também reagiu no Instagram a esta situação. "Nós temos trabalhado muito, mas infelizmente nossos resultados não têm vindo conforme esperado. Entendemos as cobranças e sabemos que faz parte do esporte e da profissão que escolhemos e, por isso, estamos fazendo de tudo para que a situação possa melhorar. Porém, quando uma cobrança ultrapassa o respeito com o ser humano jamais podemos aceitar. A forma como algumas pessoas abordaram nosso companheiro Konan é absurda e inaceitável. Racismo é crime e, antes de ser crime, é uma enorme falta de respeito. Aqui somos todos iguais, independente de cor, raça, classe. Merecemos respeito. Julgar o outro pela cor da pele é não olhar para si e pro seu próprio caráter. A cor da nossa pele não define quem somos, mas nossas atitudes sim. Somos todos iguais", escreveu o defesa-central brasileiro.Raphinha, extremo dos minhotos, fez uma outra publicação no Instagram, reproduzindo na íntegra as palavras de Pedro Henrique. "Faço das palavras do Pedro Henrique as minhas palavras", escreveu.