O V. Guimarães, quinto classificado com 30 pontos, defronta o Feirense, 16.º com 14, pelas 20h30 de sábado, em jogo que vai ser arbitrado por Jorge Sousa, do Porto. Josué, de 24 anos, é até agora um dos três totalistas da equipa na Liga, a par do guardião Douglas e do colega de sector Pedro Henrique, ao passo que o lateral costa-marfinense, de 21 anos, foi sempre titular no campeonato desde a 13.ª jornada, frente ao Boavista (triunfo, por 2-1), após ter começado a época na equipa B.Já o médio Rafael Miranda, que durante a semana realizou treino condicionado, continua indisponível, falhando o quinto jogo consecutivo - foi pela última vez utilizado no triunfo sobre o Arouca (1-0), da 15.ª jornada da Liga NOS, a 23 de dezembro.O V. Guimarães, quinto classificado com 30 pontos, defronta o Feirense, 16.º com 14, pelas 20h30 de sábado, em jogo que vai ser arbitrado por Jorge Sousa, do Porto.

O defesa-central Josué e o lateral-esquerdo Konan são as novidades nos 20 convocados do V. Guimarães para o jogo de sábado com o Feirense, relativo à 17.ª jornada da I Liga NOS.Preteridos das escolhas para o jogo da Taça da Liga com o Benfica (derrota vimaranense por 0-2), por opção do técnico Pedro Martins, os defesas voltam a integrar os eleitos para o jogo que encerra a primeira volta do campeonato, substituindo o médio Mbemba e o extremo Xande Silva.

Autor: Lusa