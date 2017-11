Continuar a ler

O resultado mantém o Konyaspor na 15.ª posição, a primeira acima da linha de despromoção, com 11 pontos.



Na Liga Europa,



O Konyaspor, adversário do Vitória de Guimarães no grupo I da Liga Europa, empatou a um golo com o Antalyaspor, em jogo da 12.ª jornada da Turquia.O marfinense Maryke Fofana apontou o golo do Konyaspor aos 75 minutos, tendo o camaronês Samuel Eto'o resposto a igualdade aos 85.

Autor: Lusa