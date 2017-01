O LA Galaxy confirmou esta quinta-feira, através do seu site e das páginas nas redes sociais, a contratação do médio português João Pedro, ainda que no comunicado não confirme os valores envolvidos na operação, nem a duração do contrato assinado com o jogador de 23 anos. Segundo o Galaxy, João Pedro encaixa no plantel com o estatuto de "Special Discovery Player", ocupando igualmente um dos lugares destinados a jogadores estrangeiros no plantel dos californianos.Recorde-se que, conforme Record avançou , o V. Guimarães irá encaixar um valor a rondar o milhão de euros, ficando com 30 por cento do passe do jovem médio, na expectativa de que ele se valorize na Major League Soccer (MLS) e ainda possa vir a dar mais lucro ao clube.

Autor: Fábio Lima