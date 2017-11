O resumo do V. Guimarães-Oliveirense (1-4)

Mal soou o apito final no V. Guimarães-Oliveirense (1-4), ouviram-se vários assobios e lenços brancos oriundos das bancadas do D. Afonso Henriques, com os adeptos vimaranenses a manifestarem o seu desagrado pela goleada caseira na Taça CTT.Foi o segundo desaire seguido dos minhotos no seu terreno, depois do 1-3 com o Benfica. Contabilizando os últimos cinco jogos em casa, a formação orientada por Pedro Martins só ganhou um - contra o Marselha, para a Liga Europa. Recorde-se que o V. Guimarães é 8.º classificado na Liga NOS e último no grupo C da Taça CTT.