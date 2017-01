Considerado uma das promessas mais entusiasmantes do atual panorama do futebol de formação em Portugal, o lateral-direito vinculado ao V. Guimarães, Alex Pinto, de 18 anos, está na mira do Sporting para o reforço imediato da equipa B.

De acordo com informações recolhidas por Record, os leões já falaram diretamente com os dirigentes vimaranenses para tentaram ‘desbloquear’ a transferência imediata do jogador para a Academia de Alcochete, mas o interesse de outros clubes tem condicionado a resposta dos minhotos. O Benfica, por exemplo, tem o jogador debaixo de olho há vários meses, envia regularmente emissários aos encontros da formação de juniores do V. Guimarães – algo que aconteceu no dérbi da última jornada, com o Sp. Braga – e também está a ponderar avançar com uma oferta.

É exatamente para precaver este cenário que Bruno de Carvalho tenta ‘jogar em antecipação’, adiantando-se à concorrência na contratação de um valor emergente do futebol português.

Seleção aumenta cotação

Recentemente, Alex Pinto foi chamado à Seleção sub-19 de Portugal, uma situação que aumentou a cotação do jovem lateral-direito do V. Guimarães, que assinou um contrato profissional com os vimaranenses, válido para as próximas cinco épocas.

As conversas entre os dois clubes ainda se encontram numa fase exploratória, mas o nosso jornal sabe que os leões já fizeram saber aos dirigentes do V. Guimarães que querem garantir o jogador já durante este mês.

A posição de lateral é uma das mais deficitárias na formação leonina e Alex Pinto está a ser seguido numa ótica de preparação do futuro. É convicção da estrutura de futebol que o jogador apresenta as características necessárias para a alta competição e que o investimento feito terá retorno num futuro não muito distante. Nesse sentido, os próximos dias devem trazer novidades.

