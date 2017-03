Luís Castro foi este domingo muito duro com Heldon, jogador que recebeu ordem de expulsão de Vasco Santos, deixando o Rio Ave reduzido a dez elementos, logo após o primeiro primeiro golo do V. Guimarães, no encontro disputado entre os dois conjunto no Estádio Dom Afonso Henriques, na cidade-berço.

"O futebol é para ser jogado, não é para ser falado. Muitas vezes, o árbitro pode condescender mais ou menos. Mas sempre que há palavras, ficamos na mão dos árbitros. Muitas vezes, os jogadores são tentados a desabafar, mas os árbitros não estão virados para isso. O Vasco fez aquilo que entendeu fazer, naquele momento, e eu tenho de o aceitar", referiu o técnico do conjunto vilacondense, que já antes dividira a partida em antes e depois da expulsão.

"Na dia 14 de novembro, na minha apresentação, dissemos que o objetivo do Rio Ave é tentar ficar nos oito primeiros lugares. Dentro dos oito primeiros, há um sexto, que o Rio Ave, devido à pontuação que tem, pode lá chegar. Se virmos que isso é viável, assumiremos essa posição. Até lá, enquanto eu achar que as coisas dependem disto e daquilo, não o iremos fazer. A distância que temos aos outros lugares são distâncias normais do campeonato, que vão acontecendo ciclicamente. O campeonato é feito de ciclos, e a classificação final é o somatório desses ciclos", argumentou o técnico, juntando ainda mais uma ideia ao seu ponto de vista.



"Sofremos uma derrota que não hipoteca em nada o caminho que queremos fazer no campeonato. Nos últimos 15 jogos, tínhamos sido a equipa com mais pontos atrás dos 'três grandes', juntamente com o Marítimo", recordou a terminar o treinador vilacondense.

"O minuto 60 traz a desilusão por ter sofrido e por ter ficado limitada a nossa reação. São dois fatores que pesaram muito no jogo. Isso tirou-nos a capacidade de controlar o adversário, defensivamente, e de sermos agressores sobre o último terço do Vitória. Fomos penalizados com uma derrota pesada, que não espelha tudo o que fizemos até ao minuto 60. O Vitória soube aproveitara partir desse primeiro golo", constatou, conformado, o técnico do Rio Ave.Em relação às possibilidades do conjunto de Vila do Conde na luta pelo acesso à Liga Europa, Luís Castro mostrou-se cauteloso, recordando o que disse quando assumiu o comando da equipa.