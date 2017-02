O dérbi de Guimarães chamou às bancadas do D. Afonso Henriques quase duas dezenas de emissários. De destacar a presença de um observador do Man. United, que teve a companhia de mais dois clubes ingleses, o Watford e o Southampton.



Os franceses estiveram em maioria, com cinco clubes a mostrarem-se atentos aos jogadores de Vitória e Moreirense: Lens, Montpellier, Bordéus, Estrasburgo e Rennes. De Espanha chegaram observadores do Eibar, Lugo, Tenerife, Celta e Alcorcón, e Itália a Atalanta, da Polónia o Lech Poznan e ainda três portugueses: Sporting, Sp. Braga e Boavista.

Autor: Bruno Freitas