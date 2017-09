R: Tem uma época bem atípica na sua carreira, em 2011/12, em que só fez 1 jogo na Liga pelo V. Guimarães...MM – Tenho 40 anos de sócio, sou natural da cidade e fui durante 20 anos profissional do clube. Cheguei a rasgar um contrato, pois achei que não podiam mandar embora o Manuel Cajuda após a subida. Nessa época a que se refere, perdemos a Supertaça e esse jogo da Liga com o FC Porto. Pelo meio, houve duas derrotas com o Atl. Madrid. Foi um calendário terrível, mas criou-se um grande tumulto. Pedi uma reunião e disse "hoje é 27 de agosto, paguem-me até este dia e já fui embora". Ou seja, entre aquele primeiro contrato que rasguei e este estão muitos milhares de euros. Muito boa gente fala à boca cheia que é do Vitória, mas eu deixei lá muito dinheiro.

Autor: António Mendes