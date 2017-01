Ainda não foi ontem que Pedro Martins contou com Marega na sessão de trabalho. Uma semana depois de o Mali ter sido eliminado da CAN, o avançado continua ‘desaparecido’ e é já uma certeza que não vai entrar nas contas do treinador para a visita a P. Ferreira, marcada para sexta-feira. Certo é também que Marega terá de se explicar aos responsáveis do clube, uma vez que era esperado em Guimarães durante o fim de semana e, três dias depois, continua sem dar notícias.De recordar que Marega já passou por problemas disciplinares no Minho, tendo, na altura, garantido ao grupo de trabalho que iria melhorar o seu comportamento e focar-se única e exclusivamente nos objetivos do Vitória. No entanto, alguns meses depois, meteu-se de novo em problemas, não se sabendo ainda se os responsáveis lhe vão aplicar algum tipo de castigo. Sem Marega, Sturgeon deve ser a novidade nos convocados.

Autor: José Miguel Machado