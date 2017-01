O maliano Moussa Marega faltou ao arranque dos trabalhos para a deslocação à Mata Real, mas está previsto que já integre a sessão de hoje, na certeza de que a sua ausência no primeiro treino da semana poderá colocar em causa a disponibilidade para o jogo frente ao Paços de Ferreira.

O Vitória não se pronunciou oficialmente sobre quais foram os motivos que levaram o maliano a não comparecer em Guimarães à data prevista, mas esse dado não está relacionado com movimentações de última hora no mercado de inverno. Ficou estipulado com o FC Porto, aquando da transferência de Soares, que Marega ficaria no Berço mais uma época, até 2018, desde que houvesse acordo entre o Vitória e o jogador.

Continuar a ler

Recorde-se que Marega foi titular nos três jogos que o Mali disputou na Taça das Nações Africanas (CAN), sendo que o último desafio em que participou pelo seu país disputou-se há precisamente uma semana, frente ao Uganda. Estando ausente de Guimarães desde o dia 3, a utilização do avançado em P. Ferreira, pelo menos como titular, como parecia ser a estratégia de Pedro Martins, pode ficar comprometida.

Autor: Pedro Malacó