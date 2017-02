Moussa Marega voltou esta quarta-feira aos treinos no V. Guimarães, depois do atraso de mais de uma semana.

O avançado esteve a representar a seleção do Mali na Taça de África das Nações (CAN), eliminada na semana passada, mas não se tinha apresentado ainda aos trabalhos sob as ordens de Pedro Martins, causando algum mal-estar no Berço.

Ainda assim, deverá manter-se de fora do encontro de sexta-feira, em Paços de Ferreira.

Autor: Pedro Ponte