Continuar a ler

Com este êxito, o Marselha tem agora 24 pontos, mais um do que o Nantes e menos quatro do Mónaco, estando a oito do líder, o Paris Saint-Germain.O Lyon, de Anthony Lopes, tem 22 pontos e recupera o terceiro posto em caso de triunfo ainda na visita ao Saint-Etiènne, sexto com 18.O Nice venceu o Dijon, de Xeka, por magro 1-0, com o único golo a ser apontado pelo italiano Mario Balotelli (40), de penalti, antes de ser expulso aos 89'.O Nice, que vinha de seis derrotas consecutivas, nas várias competições, está a fazer uma época bem mais modesta do que a anterior, subindo ao 15.º lugar com 13 pontos, enquanto o Dijon é 16.º com 12.O Metz, de Cafu, tinha excelente oportunidade para deixar a lanterna vermelha, já que recebia o Lille, penúltimo, porém acabou derrotado por esclarecedor 3-0, complicando ainda mais a sua situação.O avançado da Costa do Marfim Nicolas Pépé (45'+2 e 87'), de penálti, e o médio Farès Bahloul (67') deram o triunfo ao Lille, de Edgar Ié, que soma agora nove pontos, ainda penúltimo, contra os apenas três do rival.