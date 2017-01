Continuar a ler

Asa esquerda até 2021



O presidente Júlio Mendes já assumiu que o gasto com o atual plantel é o maior desde que assumiu funções no Vitória, mas essa disponibilidade também se faz sentir no cuidado com que os valores internos são salvaguardados. Depois da renovação do ganês Joseph até 2019, revelada por Record, seguem-se o marfinense Konan e o brasileiro Raphinha. A dupla que compõe a asa esquerda vitoriana tem acordo para permanecer no Berço até 2021, em movimentação que deverá ser oficializada em momento oportuno. O presidente Júlio Mendes já assumiu que o gasto com o atual plantel é o maior desde que assumiu funções no Vitória, mas essa disponibilidade também se faz sentir no cuidado com que os valores internos são salvaguardados. Depois da renovação do ganês Joseph até 2019, revelada por Record, seguem-se o marfinense Konan e o brasileiro Raphinha. A dupla que compõe a asa esquerda vitoriana tem acordo para permanecer no Berço até 2021, em movimentação que deverá ser oficializada em momento oportuno.

João Pedro é a próxima joia da coroa que vai renovar contrato com o Vitória. O médio, de 23 anos, tem vindo a afirmar-se como uma das unidades nucleares da manobra da equipa orientada por Pedro Martins e já suscitou a cobiça de outros emblemas nacionais, pelo que a SAD minhota está disposta a premiá-lo no sentido de prolongar o vínculo atual, que é válido até 2018.Um processo que já foi iniciado em devido tempo e que poderá ser concluído a breve trecho, de forma a não permitir que João Pedro entre no último ano de contrato sem estar devidamente blindado. A afirmação do médio foi tremenda às ordens de Pedro Martins, tendo sido titular em todas as jornadas do campeonato e assumindo-se como um pilar da equipa. De resto, já no início da temporada foi colocado na órbita do FC Porto, durante o processo que culminou com a mudança de Areias para a equipa B dos azuis e brancos.

Autores: Pedro Malacó e Bruno Freitas