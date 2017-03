Foi o presidente do Vitória, Júlio Mendes, a marcar presença na sala de imprensa após o jogo, para uma declaração. "O Vitória vai continuar a lutar pelo 4º lugar da Liga e por estar na final do Jamor. Fará tudo o que for preciso contra tudo e contra todos", atirou, após uma partida onde foi enorme a contestação à arbitragem de Tiago Martins.