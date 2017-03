Continuar a ler

Contas feitas, com Hernâni e Sturgeon encarregues de desempenhar funções nas alas, o ataque minhoto ficou a cargo de três elementos com rotinas nos corredores, mas cuja mobilidade acabou por ser determinante a salvaguardar a confortável vantagem de dois golos.Uma ideia que ganha ainda mais força para a deslocação a Lisboa, principalmente atendendo às características de posse dos leões e à necessidade de mobilidade no último terço do relvado para aproveitar desequilíbrios provocados pelas transições rápidas.Enquanto Soares fez parte do plantel usufruiu quase sempre da confiança de Pedro Martins e relegou David Texeira para um plano secundário. A certeza de que a adaptação do uruguaio ao futebol português ainda não está consumada ficou mais clara quando os minhotos sentiram a necessidade de recorrer aos serviços de Rafael Martins no mercado de inverno para colmatar a transferência de Soares para o FC Porto.Contudo, o reforço do eixo ofensivo tarda a surtir efeitos práticos e foi precisamente a ineficácia de Rafael Martins, que já soma cinco jogos mas ainda não marcou, o motivo que levou Pedro Martins a tentar uma nova estratégia que teve retorno prático.