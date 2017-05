Moreno, capitão do V. Guimarães, fez a antevisão da final da Taça de Portugal de domingo, frente ao Benfica, salientando a importância que o troféu tem para a equipa e para a cidade."É um dia especial para mim e para todos os vimaranenses. Sendo eu cá de Guimarães, sei bem o que significa para eles aquele dia no Jamor e, a nós, enquanto grupo, só nos resta fazer de tudo para ganhar a Taça", referiu o central aos meios de comunicação da FPF.O jogador afirmou que "motivação para uma final existe sempre, independentemente do adversário", apesar de realçar o nome do rival no Jamor: "Respeitamos muito o Benfica, sabemos o que o Benfica representa. Agora é o que eu digo: nas bancadas vai ser 50/50, isso dá-nos uma força enorme e acreditar acima de tudo que naqueles 90 minutos é possível ganhar e trazer a Taça para Guimarães. Esse é claramente o nosso foco".

Autor: Luís Miroto Simões