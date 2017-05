Neno, antigo guarda-redes de Benfica e V. Guimarães, parece ter arrumado em definitivo as luvas e dedicado todas as suas energias a outra paixão da sua vida: a carreira artística. Algo que poderá confirmar no próximo dia 20 de maio, a partir das 21 horas, no GuimarãeShopping, onde o antigo internacional português realizará um concerto ao vivo, que marcará o seu regresso aos palcos.Conhecido como o Júlio Iglésias português, Neno está afastado dos relvados desde 2012, quando abandonou o cargo de treinador de guarda-redes do emblema vimaranense, mas mantém-se em funções no clube, como elemento do gabinete de relações públicas.Agora, o antigo guarda-redes alinhou no projeto "Viver Guimarães", do GuimarãeShopping, que pretende proporcionar a todas as famílias vimaranenses atividades de arte, música, cultura, animação e entretenimento, estimulando a proximidade e os elos de ligação afetiva entre o centro e a comunidade, homenageando a cultura da cidade.

Autor: João Lopes