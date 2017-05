Continuar a ler

"Deu-me os parabéns pela época que o Feirense fez, pela manteunção do Feriense e pelo trabalho desenvolvido pela equipa. Eu dei-lhe os parabéns pela época que fez e desejei-lhe a maior sorte possível para a final da Taça de Portugal, que é muito importante para ele e para o Vitória", concluiu o jovem técnico do conjunto de Santa Maria da Feira.

"O nosso objetivo, quando jogamos, é ganhar. Acabámos a época a ganhar. O jogo anterior também ganhámos. Estivemos organizados, com intensidade, com atitude e com empenho. Conseguimos ganhar, por 1-0, no Estádio D. Afonso Henriques, que é sempre um momento único, pois nunca tinha ganho cá para o campeonato. Entrámos também na história por isso", verificou o técnico da equipa de Santa Maria da Feira, destacando outro aspeto importante no êxito da sua equipa."Nós temos a motivação de querer sempre discutir os 3 pontos. A concentração e a motivação sempre existiram na equipa. A nossa organização sempre foi coletiva e o rendimento coletivo foi sempre superior ao rendimento individual. Por isso, conseguimos as 4 vitórias seguidas", assegurou Nuno Manta, recordando ter renovado recentemente, por duas temporadas, com o Feirense.A terminar, o técnico da equipa do distrito de Aveiro recordou o gesto simpático de Pedro Martins, no final da partida.