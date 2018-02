A inconstância de resultados tem sido a imagem de marca do Vitória está época. Ora ganha, ora perde, ora empata, demonstrando sempre grandes dificuldades em construir uma sequência relevantes de triunfos. Hoje, perante o Sp. Braga, rival de sempre, os comandados de Pedro Martins têm a oportunidade de aumentar para três o número de vitórias consecutivas em casa. O registo atual, de dois triunfos seguidos, é já o melhor da época, o que acaba por comprovar o tal carrossel de resultados que a equipa tem vivido.

Estabilizar é o objetivo, até porque o comboio do apuramento europeu está a ameaçar partir em definitivo, e fazê-lo diante do grande rival pode ser o tónico que o Vitória precisa para encarar a reta final do campeonato com outro ânimo. A história joga a favor da equipa da casa, com 37 vitórias e apenas oito derrotas nos 58 dérbis disputados para a 1ª Liga no D. Afonso Henriques. Contudo, os últimos anos não têm sido fáceis. Na época passada, por exemplo, o duelo minhoto aconteceu logo na 1ª jornada do campeonato e os arsenalistas acabaram por vencer por 1-0, repetindo o resultado da temporada anterior.

Para contrariar esta tendência atual, o Vitória terá de se superar e provar dentro de campo aquilo que Pedro Martins e João Afonso disseram ao longo da semana, que a diferença de 17 pontos na tabela "não corresponde" à respetiva valia das duas equipas. Certo é que os números não mentem e, depois de na época passada o emblema vimaranense ter sido superior em toda a linha, desta vez é o rival arsenalista que está na mó de cima. Inferno branco Na antevisão ao dérbi desta noite, Pedro Martins fez questão de apelar ao apoio dos adeptos, ciente que esse elã vindo das bancadas pode ser um impulso decisivo para chegar ao triunfo. "Tenho a certeza que o nosso inferno branco vai estar pronto para dar uma demonstração de poder e força", referiu o técnico, que deve ver a sua vontade satisfeita pelos adeptos. Os bilhetes para o duelo ainda não esgotaram, mas o entusiasmo tem vindo a aumentar com o aproximar do dia e são esperados cerca de 20 mil espectadores nas bancadas. Agora falta a equipa mostrar que merece o apoio.

Autor: José Miguel Machado