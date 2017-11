O triunfo caseiro frente ao Marselha deixou o destino na Liga Europa nas mãos do Vitória. Apesar de continuarem em último lugar do Grupo I, os minhotos estão a dois triunfos de distância de um inédito apuramento para os 16 avos-de-final. Falta apenas vencer o RB Salzburgo e o Konyaspor. Um apenas que exige, contudo, superação por parte do grupo às ordens de Pedro Martins a exemplo do que se viu no último duelo, em casa, com o Marselha.Para levar a decisão do apuramento para a derradeira jornada, em casa com o Konyaspor, a fasquia obrigatória do Vitória passa por ganhar amanhã, na Áustria. Trata-se, todavia, de um feito que só aconteceu uma vez na história do emblema minhoto. Foi no dia 29 de setembro de 2005 que o Vitória somou o seu único triunfo forasteiro nas competições europeias, numa visita ao Wisla Cracóvia (1-0), com golo do polaco Saganowski, Esta época, as duas deslocações efetuadas terminaram com derrotas, ambas por 2-1, em Konya e Marselha.Agora só o triunfo interessa (o empate obrigará a contas mais complexas – ver coluna ao lado) e pela frente estará uma equipa que se dá muito bem a jogar em casa. O Red Bull Arena é uma autêntica fortaleza para o clube de Salzburgo, que já não sofre um assalto desde o dia 27 de novembro de 2016. Quase um ano sem derrotas em casa, num registo que assusta, mas que não pode impedir os minhotos de sonharem. É que, em caso de sucesso, o Vitória traz para Guimarães a decisão do apuramento, num jogo com o Konyaspor onde os minhotos têm de ser considerados favoritos. Há uma montanha para escalar na Áustria, mas também há competência e qualidade para o fazer.

Autor: José Miguel Machado