O central Pedro Henrique diz que acreditou sempre no empate do V. Guimarães. Para o central, quem consegue reagir a uma desvantagem de três golos, como aconteceu na 1ª volta, tem de ter otimismo. "Sabíamos que conseguíamos fazer igual. Na 1ª volta, a perder por 3-0, era improvável e nós conseguimos", afirmou o brasileiro, na zona mista, destacando "a boa 1ª parte", apesar do golo adversário, e a forma como a equipa regressou do intervalo. O jogador, de 24 anos, considerou, por isso, que o V. Guimarães conseguiu "ganhar" 1 ponto no jogo de ontem.

Por fim, o brasileiro falou de Soares, antigo companheiro ao serviço dos vimaranenses, e sobre o sucesso do ponta-de-lança no FC Porto. "Fico feliz por ele, prova a sua qualidade. Melhor marcador? Acredito e estou a torcer".