Houve boas e más notícias para Pedro Martins no regresso de Salzburgo. Pedro Henrique vai mesmo falhar a visita ao terreno do Rio Ave, mas Raphinha, ao que tudo indica, estará apto para ajudar a equipa em Vila do Conde.

Depois de terem saído do jogo da Liga Europa com queixas musculares na coxa direita, a dupla foi ontem alvo de uma primeira avaliação no regresso a Guimarães e deram sinais distintos. Raphinha foi poupado do treino, mas as dores apresentadas parecem dever-se apenas ao cansaço acumulado. Por outro lado, Pedro Henrique já exige mais cuidados. O central vai fazer esta manhã uma ressonância magnética à coxa direita, mas é praticamente certo que estará fora do jogo de segunda-feira. De recordar que uma lesão idêntica afastou o brasileiro da competição durante cerca de dois meses, tendo voltado a jogar apenas no passado fim de semana, contra o Feirense. Dois jogos depois, está novamente obrigado a parar.

O Vitória chegou apenas ontem de Salzburgo e treinou-se em Guimarães ao final do dia. A viagem decorreu sem sobressaltos, apesar da presença de muitos adeptos no avião que transportou o plantel e a equipa técnica. O ambiente era, naturalmente, tenso, mas não houve qualquer demonstração de desagrado, ao contrário do que aconteceu logo após o final do jogo na Áustria. O foco do grupo de trabalho vira-se agora para Vila do Conde, onde os minhotos terão de dar uma resposta positiva. Pedro Martins está cada vez mais obrigado a vencer, sob pena do seu lugar ser colocado em causa.

Autor: José Miguel Machado