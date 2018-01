Pedro Henrique é finalmente jogador do Vitória a título definitivo. O central assinou um contrato válido até junho de 2022 e ficou blindado com uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros. De recordar que o brasileiro estava a cumprir a terceira época de empréstimo do Cianorte, clube do Brasil que detinha a maior parte do seu passe. As negociações, que tinham sido iniciadas no verão, foram finalmente concluídas com sucesso, sendo que o Vitória ficou com 50 por cento da percentagem do passe do central brasileiro.

A cumprir a terceira temporada em Guimarães, Pedro Henrique tem sido uma pedra basilar no sector recuado dos minhotos e faz parte do lote de capitães. O facto de estar cedido não o impediu de ganhar grande importância no grupo, o que levou a SAD minhota a colocar as suas prioridades na sua contratação a título definitivo. As negociações, contudo, foram bastante duras e só depois de vários meses viram fumo branco.

Com apenas 25 anos, o central vê o seu contrato melhorado e seguro até 2022. A cláusula de 30 milhões de euros – o mesmo valor da de Welthon – é uma prova da confiança que os responsáveis minhotos têm no jogador, conscientes que, caso mantenha o nível elevado, possa vir a garantir um encaixe financeiro bastante significativo. Depois de ter falhado apenas um jogo da Liga na época passada, Pedro Henrique tem visto as lesões roubarem-lhe protagonismo esta temporada. Agora está a 100 por cento, tem o contrato seguro e pode finalmente voltar ao seu melhor.

Autor: José Miguel Machado