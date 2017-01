Continuar a ler

"Não quero falar de coisas que não interessam. Se, na antevisão, disse que os agentes têm de ter tranquilidade e o espetáculo deve ser valorizado, é isso que quero vir aqui fazer", referiu.Sobre as soluções que tem no plantel para substituir Marega, Pedro Martins mostrou-se descansado: "O nosso plantel é constituído por gente de muita qualidade, quer em termos futebolísticos quer humano, que trabalha incansavelmente para colocar este clube no lugar onde, desde o início, assumimos. Não é surpresa nenhuma, trabalho com eles diariamente e sei o valor deles. A nossa massa associativa percebeu a entrega e a qualidade de jogo durante os 90 minutos".Por fim, o treinador foi questionado sobre os objetivos do clube nesta temporada, para além da qualificação para a Europa: "Estamos a programar e bem aquilo que desde o primeiro momento queríamos. Depois de atingirmos esse objetivo, logo se verá. O que pretendemos para o futuro é jogar em qualquer circunstância, perante qualquer equipa de qualquer dimensão, apresentar um nível de qualidade elevado. Portanto, é esse Vitória que vamos ter. Tenho a certeza que, no final, vamos ter um ano especial e conseguir o que pretendemos. Treinando o Vitória, esta equipa, esta instituição, temos de estar sempre otimistas para o que aí vem".