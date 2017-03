Continuar a ler



"A entrada na segunda parte é muito forte, digna de registo, com muita qualidade, a criar oportunidades e a fazer golos. Depois a expulsão facilitou, porque a seguir fizemos logo o segundo golo. Acabámos por vencer com mérito", argumentou o técnico vimaranense que não gostou mesmo nada da primeira meia hora da sua equipa.



"Nos primeiros 30 minutos não estivemos bem, por mérito do Rio Ave, que assumiu o jogo e criou-nos dificuldades. Houve alguma inadaptação, visto que não há aqui rotinas e tivemos vários jogadores indisponíveis. Teve a ver com as rotinas, mas acabámos a primeira parte já com equilíbrios, a criar situações para fazer golo", recordou Pedro Martins, concluindo com uma ideia óbvia: "O resultado foi o mais importante e, depois, a exibição. Tirando os primeiros minutos, que não foram bons, a equipa tem vindo a crescer de jogo para jogo, mesmo com esta restruturação mínima"

"A equipa está a passar uma fase boa e é evidente que não gostaríamos que houvesse este tipo de paragens, mas é o calendário e estava tudo projetado de acordo com estas paragens", constatou Pedro Martins, que, em relação ao encontro com os vilacondenses propriamente dito, destacou o comportamento da equipa no início do segundo tempo.