"O jogo do campeonato [1-1] não teve esta essência de jogo. Este foi completamente diferente, muito bem jogado, muito competitivo, com muita qualidade e oportunidades de golo para as duas equipas. Nos primeiros 15 minutos, estivemos muito bem. O início da segunda parte é muito bom. Tivemos uma ocasião para 3-0, numa situação do Marega, mas também sofremos imenso, porque o Desportivo de Chaves criou também oportunidades de golo e poderia, aí, inverter o jogo", acrescentou.Talvez por isso, Pedro Martins está à espera de muitas dificuldades na visita a Chaves. "A vantagem não é suficiente. Vamos defrontar uma equipa com qualidade, no seu campo, onde já eliminou o FC Porto e o Sporting. É uma boa vantagem, mas não nos dá garantias, porque vamos ter 90 minutos fortes e intensos. O fator de golos fora, em situações de empate, tem alto valor", frisou.O técnico vitoriano falou ainda da opção por Marega no eixo do ataque. "Tem a ver com a equipa do Desportivo de Chaves e a forma como se organiza defensivamente. Sabia que havia a necessidade de explorar a profundidade. O Marega, nesse aspeto, é forte", disse, desvalorizando o facto do avançado ter visto um amarelo: "O Marega é extremamente competitivo e, portanto, o próprio jogo faz com que os jogadores 'aqueçam'. É perfeitamente normal. Na segunda parte, controlou-se perfeitamente. Fez um grande jogo como todo o grupo. Nos momentos de maior dificuldade, a equipa agarrou-se com tudo para conseguir esta vantagem."